Die Kultband lebt weiter

Die Bee Gees sind eine Legende: In „Massachusetts – Das Bee Gees Musical“ leben die Brüder Robin, Maurice und Barry Gibb mit ihren unvergessenen Welthits weiter. Zu Lebzeiten brachen die Gebrüder Gibb alle Rekorde. Jetzt sind es wieder drei Brüder – Walter, Davide und Pasquale Egiziano –, die sich mit viel Liebe zum Detail und höchstem Respekt vor dem Lebenswerk der Bee Gees verneigen und die Magie ihrer Musik zurück auf die Bühne bringen.

Die musikalische Sensation perfekt machen Keyboarder Blue Weaver und Gitarrist Vince Melouney, die beide Mitglieder der Original-Bee-Gees-Band waren. Als prominente Zeitzeugen sorgen sie mit Welthits wie „Stayin' Alive“, „Night Fever“ und „How Deep Is Your Love“ an der Seite der Brüder Egiziano für besonders emotionale Show-Momente in einem weltweit einzigartigen Musical über die wichtigsten Stationen aus dem Lebenswerk der „erfolgreichsten Familienband aller Zeiten“. Die brillante Live-Band und die temperamentvolle Dance-Crew machen Massachusetts zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Weitere Infos unter www.cofo.at.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf Tickets für „Massachusetts – Das Bee Gees Musical“.

Wann: Dienstag, 11. März 2025, 20 Uhr

Wo: Helmut List Halle, Graz

Karten erhältlich in allen Kleine-Zeitung-Büros, unter der Tel. (0316) 871 871 11 oder online unter nachfolgendem Link (zzgl. Gebühren):

Achtung: Die ermäßigten Karten sind limitiert. Pro Club-Mitglied ist die Ermäßigung auf max. 2 Karten einlösbar.