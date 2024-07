Nach den erfolgreichen Podcast Festivals in Graz und Klagenfurt macht die Kleine Zeitung nun auch in Wien halt

Bald gibt’s von der Kleinen Zeitung wieder was auf die Ohren! Und zwar was Cooles. Nach den erfolgreichen ersten Podcast Festivals in Graz und Klagenfurt wird nun auch in Wien die faszinierende Welt des Hörens live erlebbar gemacht. Direkt am Ohr, nah und persönlich – das zeichnet Podcasts aus. Doch noch besser wird es, wenn man das Ganze live auf der Bühne erleben darf. Genau das passiert am 7. September 2024 beim Podcast Festival der Kleinen Zeitung im STADTSAAL in Wien.

Erste Details aus dem Line-Up: Investigativ Podcast „Die Dunkelkammer“ mit Host Michael Nikbakhsh, True Crime-Format „delikt“ mit David Knes, der feministische Gesellschafts-Podcast „fair&female“ mit Barbara Haas und der politische Comedy-Podcast „maurer&cik“ mit Kabarettist Thomas Maurer und Thomas Cik. Doch es gilt: there`s much more to come.

Weitere Informationen finden Sie unter: kleinezeitung.at/podcastfestival

Achtung: Die ermäßigten Karten sind limitiert. Pro Club-Mitglied ist die Ermäßigung auf max. 2 Karten einlösbar.

