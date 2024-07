Heimat wirst du ...

Im letzten Jahr hat an dieser Stelle ein Zitat aus der Bundeshymne gestanden: „Heimat, bist du ...“, heißt es in ihr. Weil das Thema Heimat nun aber mehr umfasst als einen Ist-Zustand, bewegt sich das Steirische Kammer Musik Festival dieses Jahr weiter: „Heimat wirst du ...“ lautet das Motto des Festivaljahres 2024. Damit werden das Werden und der Wandel eines stets neu verhandelten Begriffs betont. Musikalisch drückt sich diese Freude an der Motorik sich wandelnder Identitäten in einem Programm aus, das nicht zögert, sich auf den Weg zu machen: „Avanti, avanti“ geht es gleich beim Eröffnungskonzert mit Diknu Schneeberger und Christian Bakanic los. Es folgen unter anderem: mit Jazz vermählte Balkanklänge, neue Volksmusik am Grazer Schöckl, edle Postwirtmusi, gebackene Schubert-Forelle und ein Ausflug in den Fernen Osten, wo man das Cello genauso beherrscht wie die Jang-Gu. Neue Konzertorte gibt’s auch: Der Leechwald wird bewandert und auf Schloss Burgau werden neue Höhen erklommen.