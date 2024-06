Erleben Sie mit dem Kultursommer der Kleinen Zeitung unvergessliche Momente und entdecken Sie die Welt durch die Augen von Künstlern – mit all ihrer Vielfalt und Kreativität! Lassen Sie sich von einzigartigen kulturellen Highlights in der Steiermark und Kärnten begeistern. Denn Kultur lädt ein, sich selbst zu erkennen und den Mut zu entwickeln, Neues zu wagen. Unter diesem Motto steht auch der heurige Sommer mit einem vielfältigen Kulturangebot, das so umfangreich ist wie selten zuvor. Vom Carintischen Sommer über das Fuzzstock-Festival auf der Kärntner Petzen bis hin zum Steirischen Musikverein, AIMS und Styriarte: Lassen Sie sich von den mutigen Innovationen begeistern!

Wir laden Sie herzlich ein, den diesjährigen Kultursommer der Kleinen Zeitung in der Steiermark und Kärnten zu erkunden und mit allen Sinnen zu erleben. Club-Mitglieder dürfen sich zudem über Ticketermäßigungen freuen und haben die Gelegenheit, an Gewinnspielen teilzunehmen.