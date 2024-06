Lesen Sie Ihre Kleine Zeitung ab sofort auch digital!

In unserer digitalen Welt hat sich auch das Informationsverhalten grundlegend geändert. Informationen in Echtzeit am Smartphone, Tablet oder Laptop, Zusatzinhalte in Form von Videos, Bilderstrecken etc. und nicht zuletzt die Personalisierung bzw. maßgeschneiderte Empfehlungen sind nur einige Gründe, die dafür sprechen, Ihr bestehendes Printabo der Kleinen Zeitung um ein digitales Abonnement zu erweitern.

Denn damit haben Sie nicht nur die gedruckte Zeitung als E-Paper mit allen Regionalausgaben zur Verfügung und können Ihre „Kleine“ auch im Urlaub lesen, sondern Sie erhalten auch uneingeschränkten Zugriff auf alle Plus-Artikel auf der Website und in der App. Und das um nur vier Euro zusätzlich für alle, die ein Sechs- oder Sieben-Tage-Abonnement der Kleinen Zeitung besitzen.

Um Ihnen den Umstieg noch schmackhafter zu machen, haben wir ein besonderes Angebot für Sie: Für alle, die zusätzlich zum Printabo ein Digitalabo abschließen, gibt es das Samsung Galaxy Tab A9+ stark ermäßigt. Sie zahlen nur 95 Euro für das Tablet.

