Viva la Alegría! Gitarrenfest in Millstatt

Unter dem Motto „Alegría, Lebensfreude“ feiert das 17. Internationale Gitarrenfestival La Guitarra esencial mit renommierten Musiker:innen und Künstler:innen verschiedener Länder und Kulturen vom 6. bis 11. August in Millstatt am See ein Fest der musikalischen Lebensfreude.

Erleben Sie die gefeierte portugiesische Fado Sängerin Carminho und ihr Quintett, den spanische Flamenco-Stargitarrist Tomatito und sein spektakuläres Flamenco-Sextett, den chinesischen Erhu-Virtuosen Guo Gan, den gefeierten Handpan-Star und Perkussionisten Manu Delago mit seinem Ensemble, Gipsy-Swing-Gitarristen Josho Stephan mit seinem Trio, Saxophonisten Wolfgang Puschnig, Akkordeonvirtuosen Klaus Paier, Cellistin Ajja Valcic, Gitarristin Julia Malischnig, dden mexikanischen Gitarristen Cecilio Perera und internationale Ausnahmetänzer:innen, die mit „Alegría“ eine Fülle und Vielfalt an Klangfarben und Stilen entfalten.

Neben den Konzerten laden spannende Kurse mit den Gitarristen Joscho Stephan, Cecilio Perera, Hannes Wallner, sowie mit Qi-Gong Meisterin Karin Schlüter zur aktiven Kursteilnahme ein. Viva la Alegría!