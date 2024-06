Magisches Konzerterlebnis

Ein großartiges Live-Orchester erweckt mit traditionellen Instrumenten die wunderbare Musik der Fantasy-Zeichentrickserie zum Leben. Die Show bietet mehr als zwei Stunden musikalisches Erlebnis mit einem Live-Orchester, das die ikonische Musik der Fantasy-Zeichentrickserie zum Leben erweckt und in perfekter Harmonie mit deren Höhepunkten und Lieblingsmomenten steht. In „Avatar – Der Herr der Elemente in Concert“ wird das Publikum in ein zweistündiges Spektakel mit einem Live-Orchester entführt, das die ikonische Filmmusik zum Leben erweckt. Szenen aus allen drei Staffeln der Serie werden auf einer Kinoleinwand gezeigt. Jeremy Zuckerman, der emmyprämierte Komponist und Musiker hinter der Originalmusik der Fantasy-Zeichentrickserie, hat sich mit den Serienschöpfern Michael Dante DiMartino und Bryan Konietzko sowie Jeff Adams, dem ursprünglichen Editor der Serie, zusammengetan, um die Originalkompositionen für diese Konzertreihe zu erweitern.

Club-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf Tickets für „Avatar – Der Herr der Elemente in Concert"

Wann: 28. März 2025, 20 Uhr

Wo: Stadthalle, Graz

