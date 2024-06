Museumsgenuss im Doppelpack

Seit dem 11. Mai ist das Universalmuseum Joanneum um ein weiteres Museum reicher: das Erzherzog Johann Museum! Mit insgesamt 20 Museen, 13 Standorten und jeder Menge spannender Ausstellungen gibt es also viel zu entdecken.

Das Erzherzog Johann Museum beschäftigt sich mit dem Leben und Wirken des „steirischen Prinzen“ und bildet gemeinsam mit dem Jagd- und Landwirtschaftsmuseum ein kulturelles Zentrum in Schloss Stainz, das in die Geschichte der Steiermark entführt.

Zwei weitere Museen widmen sich heuer dem Themenschwerpunkt Arbeit: „24/7“ im Kunsthaus Graz beleuchtet den Wandel der heutigen Arbeitswelt, parallel dazu fragt „Alles Arbeit“ im Museum für Geschichte nach der Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit aus einer geschlechterspezifischen Perspektive. Die Neue Galerie Graz präsentiert in der Ausstellung „Show!“ die Highlights der Sammlung, die den erzählerischen Bogen von 1800 bis heute spannen. Geschichte, Kunst und Kultur der Steiermark lassen sich im Volkskundemuseum am Paulustor, im Landeszeughaus, in Schloss Eggenberg mit der Alten Galerie, dem Münzkabinett und dem Archäologiemuseum, in Schloss Trautenfels, dem Österreichischen Freilichtmuseum Stübing, in Flavia Solva, im Österreichischen Skulpturenpark, im Rosegger-Geburtshaus Alpl sowie dem Rosegger-Museum Krieglach kennen und lieben lernen. Im Naturkundemuseum lässt sich die Natur besser verstehen, das CoSA – Center of Science Activities lädt zum Forschen und Mitmachen ein.