Großes Theater zum kleinen Preis

Erleben Sie als Club-Mitglied einen preisgekrönten Monolog um nur 15 Euro je Karte im Grazer Schauspielhaus! Die Autorin Suzie Miller, selbst ausgebildete Juristin, stellt in „Prima Facie“ das Justizsystem und seine Voraussetzungen schonungslos an den Pranger. Sie erzählt von der jungen Strafverteidigerin Tessa, die Männer, die sich aufgrund einer Sexualstraftat dem Gericht stellen müssen, verteidigt. Und das mit großem Erfolg: Ihre Fälle enden so gut wie immer mit einem Freispruch. Doch dann geschieht etwas, das ihr Leben völlig aus den Angeln hebt: Sie wird selbst Opfer einer Vergewaltigung.



Dieses kraftvolle Theaterstück, das vor dem Hintergrund der weltweiten #MeToo-Bewegung entstand, eroberte bereits das Publikum in Sydney, London und New York und stürmt seit dieser Spielzeit auch die deutschsprachigen Bühnen.