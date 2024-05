Um 15 Euro ins Schauspielhaus!

Sie möchten gerne eine Theatervorstellung im Schauspielhaus genießen?

Im Juni lädt der Kleine Zeitung Club wieder um nur 15 Euro pro Ticket ins Schauspielhaus!

Heuer jährt sich der Todestag des Grazer Dramatikers Werner Schwab zum 30. Mal. In einer traumartigen Groteske lässt Regisseur David Bösch im Schauspielhaus Figuren aus mehreren Stücken Werner Schwabs aufeinandertreffen und webt Fragmente aus dessen Arbeitsbüchern in die Textfassung hinein. Einer davon ist die Begegnung zwischen Herrmann und Mariedl, zwei Figuren, die in Schwabs Stücken niemals aufeinandertreffen. Mit jeder Drehung der Bühne mischen sich weitere Einsamkeitsgestalten darunter, sehnsüchtig an Telefonhörern schnüffelnde Kreaturen, Erna und Grete vor dem Farbfernseher, Verlegerchöre und seltsame Paare, allesamt Figuren aus dem Schwabschen Universum. Tauchen Sie an diesem Abend in die derbe Welt des Grazer Enfant terrible ein, die nicht ohne Momente der Wärme und Hoffnung bleibt.