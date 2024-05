Klassik live erleben

Weit über eine Million Besucher können ein Lied davon singen: Die Wiener Johann Strauß Konzert-Gala sprüht vor Elan, ist völlig frei von Altersfalten und verbreitet dieses unwiderstehliche Donau-so-blau-Gefühl! Und dafür muss man nicht einmal nach Wien reisen – Wien kommt nach Graz! Seit 1996 wissen die Fans des K&K-Klassikers, worauf sie sich von Mailand bis Oslo, von Lissabon bis Berlin verlassen können – auf bestes musikalisches Kaiserwetter!

Mit all seinem Schmäh, seinem Flair und Operettencharme, zieht das Original des Tausendsassas Matthias Georg Kendlinger mit seinen K&K Philharmonikern Publikum und Presse in seinen Bann. In Graz lässt zudem das K&K Ballett die Seelen ein Stück höher fliegen. Immer gut gelaunt agiert am Pult der Vater dieser Konzertreihe – Matthias Georg Kendlinger. Freuen Sie sich auf das Konzert-Highlight mit Kultstatus – auf ein ergötzendes Bad im Jungbrunnen der Strauß-Dynastie.

