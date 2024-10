Ein ganzes Jahr zum Nulltarif ins Kino gehen.

Anlässlich unseres 20-Jahre-Club-Jubiläums verlosen wir unter allen Club-Mitgliedern zwei Jahreskinokarten von Cineplexx. Mit der einzigartigen Cineplexx Premium Card haben Sie die Möglichkeit, ein ganzes Jahr lang einmal pro Tag ins Kino zu gehen. Und das in allen Cineplexx- oder Constantin-Film-Kinos in der Steiermark und in Kärnten.

Ob für die großen Blockbuster, Independent-Movies oder Komödien für die ganze Familie - der österreichische Familienbetrieb Cineplexx bringt die Magie des Films mit modernster Technik und bestem Service direkt zu Ihnen. Freuen Sie sich auf kommende filmische Leckerbissen, die Sie in den Cineplexx-Kinos in der Steiermark und Kärnten erleben können. Wie zum Beispiel die Fortsetzungen der Marvel-Comic-Verfilmung „Joker-Folie à deux“ mit Joaquin Phoenix und Lady Gaga in den Hauptrollen und des Horror-Schockers „Smile 2“. Oder wie wäre es mit dem ultimativen Action-Abenteuer „Gladiator II“, das am 13. November in den heimischen Kinos anläuft. Nicht verpassen sollten Kinofans auch „Hagen“, „Alter weißer Mann“ , „Vaiana 2“ oder „Wicked“. Weitere Infos auf: cineplexx.at

Cineplexx Premium Card - Ein ganzes Jahr zum Nulltarif ins Kino gehen. © cineplexx.at