Abschalten und Wellnessen im Land der Thermalquellen

Das berühmte schwarze Thermomineralwasser von Prekmurje bleibt Gästen noch lange nach dem Aufenthalt in Erinnerung. Es steht für die besondere Wohlfühlatmosphäre im Land der Thermalquellen im Osten Sloweniens. Prekmurje bietet einen einzigartigen Reichtum an Sinnen und Gefühlen, der Gäste im Hotel Livada Prestige sofort in seinen Bann zieht. Das geht schon mit dem Bezug des Hotelzimmers los, wo Neuankömmlinge mit einem entspannenden Bad in einer Badewanne voll mit schwarzem Thermomineralwasser begrüßt werden. Das Livada Prestige als einziges 5-Sterne-Hotel von Prekmurje in Slowenien besticht mit besonderer Ausstrahlung und der umgebenden Auenlandschaft, die den Blick in endlose Weiten schweifen lässt und verfügt zudem über einen ruhigen Badebereich für Hotelgäste und eine großzügige Saunalandschaft zum Seele baumeln lassen.

Das Angebot

Unterbringung im Doppelzimmer Prestige Comfort mit 2 Badezimmern und Balkon

2x Halbpension (reichhaltiges Frühstücks- und Abendbuffet)

Unbegrenzte Benutzung der Hotelschwimmbäder

Unbegrenzte Benutzung des Schwimmbadkomplexes Terme 3000

Nutzung der Whirlpool-Badewanne mit Thermomineralwasser im Hotelzimmer

Freier Eintritt in die hoteleigene Saunawelt mit 6 verschiedenen Saunen und Fitness Studio

Bademantel im Zimmer und Badetücher im Hotelbad

Kostenloser WLAN im Zimmer

Kostenloser Parkplatz (Garage gegen Gebühr)

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Hotel Livada Prestige

Terme 3000 Moravske Toplice

Kranjčeva 12

9226 Moravske Toplice

Slovenia, EU

Tel.: +386 2 512 2370

E-Mail: info.shr@sava.si

Website: www.sava-hotel-resorts.com