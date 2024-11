Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 12. November 2024.

Hendlbrust mit Paradeispesto

Zutaten für 4 Personen.

4 Hendlbrustfilets

Butter

Olivenöl

1 Knoblauchzehe

10 dag getrocknete Paradeiser in Öl

Schlagrahm bzw. Creme fraiche

1 Bund Thymian

5 dag Pinienkerne

Noilly Prat

Salz, Pfeffer

Zubereitung.

Die Pinienkerne ohne Fett rösten. Knoblauch und Paradeiser grob hacken. Mit den Pinienkernen und Olivenöl im Cutter fein hacken. Nun noch nach und nach so viel Olivenöl untermengen, bis eine cremige Masse entsteht. Mit Salz abschmecken. Die Haut der Hendlbrustfilets mit den Fingern vorsichtig vom Fleisch abheben. Darauf achten, dass die Haut auf beiden Seiten mit dem Fleisch fest verbunden bleibt. Das Pesto in einen Spritzbeutel geben und unter die Hendlhaut spritzen. Die Brüste rundherum salzen und pfeffern. In einer Mischung aus Olivenöl und Butter zuerst auf der Hautseite bei nicht zu starker Hitze goldbraun anbraten, dann wenden. Den Bratensatz mit einem Schuss Noilly Prat ablöschen und einige Thymianzweige in die Pfanne legen. Ins 180 Grad heiße Backrohr schieben. 12 bis 20 Minuten (je nach Dicke der Filets) fertig braten. Die Filets in dicke Scheiben schneiden und anrichten. Den Bratensaft mit etwas Schlagrahm oder Creme fraiche binden und über das Fleisch träufeln.