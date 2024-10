Selleriesuppe mit Thymiancroutons

Zutaten für 4 Personen.

60 dag Knollensellerie

1 l Gemüsesuppe

1 Zwiebel

Butter bzw. Schlagrahm

Koriander

Salz, weißer Pfeffer

Thymiancroutons

4 Scheiben Weißbrot

2 bis 3 Thymianzweige

2 EL Butter

Außerdem: 10 Walnusshälften

Zubereitung:

Die Sellerieknolle schälen und in Stücke schneiden. Die Zwiebel fein hacken und in 1 EL Butter anschwitzen. Die Selleriestücke dazugeben, kurz andünsten und mit Suppe aufgießen. Sehr weich kochen. Mit dem Schneidstab oder im Mixer pürieren und anschließend durch ein Sieb streichen. Die Suppe wieder in den Topf geben, erhitzen und mit 1 bis 2 EL kalter Butter montieren. Mit Salz, Pfeffer und Koriander abschmecken. Wer will, kann anstelle von Butter etwas Schlagrahm mit dem Schneebesen unter die Suppe schlagen. Die Walnüsse grob hacken. Die Suppe anrichten. Thymiancroutons und gehackte Walnüsse darüberstreuen. Für die Thymiancroutons die Thymianblättchen von den Stängeln zupfen. Das Weißbrot in kleine Würfel schneiden und in einer beschichteten Pfanne goldgelb rösten. Die Thymianblättchen mit der Butter in die Pfanne geben und weitere zwei Minuten unter Rühren rösten.