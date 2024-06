Faszinierende Holzbauarchitektur

Was macht ökologisches, ökonomisches und sozial nachhaltiges Bauen aus? Dieser spannenden Frage können Sie jetzt im Rahmen der faszinierenden Ausstellung „Holzbau Architektur mit Mensch. Haus. Ort. Verstand“ im kunsthaus muerz auf den Grund gehen, präsentiert von Eva M. Hierzer und Tom Kaden.

Diese beeindruckende Schau ist in Zusammenarbeit mit der Professur für Architektur und Holzbau der TU Graz, NOW Architektur, Studio Magic und der Fachabteilung für Baukultur Land Steiermark entstanden. Die Ausstellung widmet sich dabei der Betrachtung ausgewählter Holzbauprojekte und deren Entstehungsprozessen. Im Mittelpunkt stehen dabei soziale (Mensch), baukulturelle und örtliche (Ort) sowie konstruktive Aspekte (Haus.). Erfahren Sie, wie das traditionelle Zimmermannshandwerk und der moderne Holzingenieurbau die Gestaltung beeinflussen, welche Rolle die Verfügbarkeit von Materialien für die Konstruktion spielt und wie die Beziehung der Menschen zum gebauten Raum die Baukultur in der Steiermark und darüber hinaus prägt. Infos unter: www.kunsthausmuerz.at

Teilnahmeschluss: 23. Juli 2024