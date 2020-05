Facebook

Ausflug beim letzten Schnee und in Vor-Corona-Zeiten: Walter Röhrl und der Skoda Kamiq © OLIVER WOLF

Skoda hat sein SUV-Trio in drei Größenordnungen dimensioniert. Nach Kodiaq und Karoq kommt der Kamiq, wie erwartet in einer Zwischengröße – im Vergleich zu der Konzernverwandtschaft. Wenn man das Auto einordnen will, kann man es so auf den Punkt bringen: Bei der Größenordnung orientiert man sich in Richtung VW T-Roc, bei den Preisen eher in Richtung T-Cross.