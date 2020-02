Facebook

Lässiger Begleiter: Der neue California 6.1 ist extrem wandelbar © VOLKSWAGEN

Es menschelt eben. Klogang oder nicht ist die Frage, gegen zwei Uhr früh, wenn der Stoffwechsel seinen Jetlag noch nicht verdaut hat und man keinem Bären begegnen will. Denn der Bär ist hier, in Nova Scotia, einer östlichen Provinz Kanadas – und er ist unsteten Aufenthalts. Man wälzt sich deshalb in der Beletage, dem ansprechend harten Bett (Federteller statt Lattenrost) unter dem elektrisch auszufahrenden Aufstelldach, schaut auf das im Wasser glitzernde Mondlicht und kann gar nicht genug bekommen. Von der Natur und vom leisen Flüstern des Windes.