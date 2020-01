Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Platzhirsch: Walter Röhrl mit dem Audi A4 Avant quattro © OLIVER WOLF

Immer, wenn es um Audi geht, muss ich schlucken. Denn seit dem Auffliegen des Dieselskandals ist in Ingolstadt nichts mehr, wie es einmal war. Als ehemaliger Audianer – ich habe der Marke die glorreichsten Tage meiner Rallye-Karriere zu verdanken – tut es mir in der Seele weh, ansehen zu müssen, wie das Juwel des Volkswagenkonzerns in den letzten Jahren an Ansehen und Image verlor. Und auch an Boden, was besonders schmerzhaft ist: Wollte Audi ursprünglich an Mercedes und BMW vorbeiziehen, fahren jetzt die Wettbewerber vorne weg.