„Picobello, stell dir das einmal vor“: Röhrls O-Ton zum Platzangebot im 4,36-Meter-Kompakt-Scala. Röhrl misst 1,96 m, übrigens © OLIVER WOLF

Klar muss ich mich da outen. Wenn ich ein Auto fahre, das mich dermaßen überrascht, dann will ich das auch festhalten: Skodas Scala ist ein besonderer Favorit in der bisherigen Testserie 2019. Weil mich das Auto in allen Bereichen überzeugen konnte. Vom Design über das Fahren bis zum Platzangebot. Wenn ich als 1,96-Meter-Lackl hinten bequem sitzen kann, dann ist das für ein 4,36 Meter langes Auto schon ungewöhnlich. Und das Glasdach in unserer Topversion macht den Kopf frei – im wahrsten Sinne des Wortes.