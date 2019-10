Facebook

Klartext statt heiße Luft: Walter Röhrl und der Hyundai Nexo © OLIVER WOLF

"Der Stoff, aus dem die Zukunft ist“ - das schrieben meine Kollegen aus der Mobilitätsredaktion zum Thema Wasserstoff. Es ist eine Zukunft mit all ihren Unabwägbarkeiten, wie man auch aus den Aussagen der Industrie ablesen kann. Die einen - vor allem aus Korea und Japan - sprechen bereits von einer „Wasserstoff-Gesellschaft“, deren Realisierung in 15 bis 20 Jahren gelingen soll. Andere Hersteller, wie in Europa, steigen eher auf die Bremse. Für einen schnellen Umstieg seien die aktuellen Kosten der Wasserstoffproduktion etc. noch zu hoch.