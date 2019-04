Im Test Wie sich das Wasserstoffauto Hyundai Nexo fährt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Hyundai Nexo im Test © OLIVER WOLF

Neulich, an einer der wenigen Wasserstoff-Tankstellen in Südösterreich: „Ich halte mir einmal die Ohren zu, bevor das Auto explodiert“, sagt ein Beobachter, der sich an einem Bier festhält und grinst. Ein Lustiger halt. Aber auch ihm kann man erklären: Der Wasserstoff befindet sich in crashsicheren Behältern, die auch Feuer- und Schusstests ausgehalten haben sollen. Der Nexo hat außerdem die vollen fünf Sterne beim Crashtest geholt und die Hindenburg ist längst Geschichte. Denn Wasserstoff und Brennstoffzelle gelten als alternativer Antrieb der Zukunft. Mit dem Potenzial, dem E-Auto bei Nutzfahrzeugen oder bei Langstreckenfahrten mit einem Pkw klar überlegen zu sein.

Modellvorstellung: Hyundai Nexo 2018 bringen die Koreaner bereits die zweite Generation auf den Markt, die dem ix35 Fuel Cell nachfolgen soll und die unter dem Namen Nexo läuft. HYUNDAI Unter dem Blech arbeitet die vierte Generation der hausintern entwickelten Brennstoffzellentechnologie. Durch die Verbesserung der Leistung des Onboard-Kraftwerks, der Reduzierung des Verbrauchs und die Optimierung der Schlüsselkomponenten wird die Effizienz des Fahrzeugs im Vergleich zum Vorgänger deutlich verbessert. HYUNDAI Das neue SUV verfügt über einen Wirkungsgrad von 60 Prozent, was einem deutlichen Anstieg gegenüber den 55,3 Prozent des Vorgängers entspricht. Mit einer verbesserten Systemeffizienz erzielt das neue Modell mit einer einzigen Ladung eine Reichweite von 800 Kilometern. HYUNDAI Das neue Modell hat eine Leistung von 163 PS, das sind 20 Prozent mehr als beim Vorgänger. Darüber hinaus wurden die Kaltstartfähigkeiten für Temperaturen von bis zu minus 30 Grad deutlich verbessert. HYUNDAI Die nächste Generation des Wasserstoffspeichers hat signifikante Fortschritte bei der Lagerung und Betankung gemacht: Der Treibstoff wird nun in drei gleichgroßen Tanks gespeichert statt wie bisher in zwei mit unterschiedlichen Größen. HYUNDAI Bis 2021 wollen die Koreaner 14 elektrifizierte Modelle bringen. Die Elektro-Version des SUV Kona mit rund 400 Kilometern Reichweite ist eines von vier batterieelektrischen Fahrzeugen, dazu kommen fünf Hybride, vier Plug-in-Hybride und der Brennstoffzellenstromer. Nach dem Jahr 2021 sei ein E-Auto geplant, das bis zur nächsten Aufladung 500 Kilometer fahren können. HYUNDAI 1/6

Der flüssige Wasserstoff wird in der Brennstoffzelle in elektrische Energie umgewandelt. Das System ist von der Emissionsseite betrachtet dann sinnvoll, wenn man den Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen produzieren kann - wie beim Strom für ein Elektroauto eben.

Der Nexo beeindruckt, natürlich: Die Türgriffe bewegen sich elektrisch aus der Tür, Biomaterialien wurden beim Interieur auch verarbeitet, die Mittelkonsole ist übersät von Knöpfen, aber logisch angeordnet. Erste Erkenntnis? Ein Auto mit Brennstoffzelle fährt sich wie ein E-Auto, leise, unauffällig, und mit dem nötigen Nachdruck, wenn man aufs, na ja, Wasserstoffpedal steigt (163 PS, 395 Nm Drehmoment).

Der Verbrauch hängt stärker von der Fahrweise ab als erwartet - vor allem bei Tempo 130. Und wenn man nach Villach will, aber das Navi-System einem in Velden freundlich zeigt, dass die einzig verfügbare Tankstelle im Umfeld sich doch in Graz befindet und der Wasserstoff vielleicht nicht reichen könnte, dann blubbert man mit einem 80er auf der Autobahn retour.

Das Tanken bei einer der raren Wasserstoff-Tankstellen kommt einem seltsam vor, beim ersten Mal. Vor allem, wenn sich ein Zuschauer aus sicherer Entfernung tatsächlich die Ohren zuhält und die wummernde Geräuschkulisse befremdlich klingt. Aber in drei Minuten ist der Spuk vorbei (41,31 Euro kostet der Volltank), schneller als jede Ladung für ein E-Auto. Der Biertrinker freut sich jetzt wie ein Hutschpferd, dass nix passiert ist, und Kärnten kann kommen. Jetzt, mit vollem Tank, müssten sich rund 500 Kilometer im Realbetrieb ausgehen (660 km laut WLTP-Zyklus).

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.