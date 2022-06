Am 22. Juni wird Peugeot das Tuch vom 408 ziehen. Eine Zahlenkombination, die die Franzosen in unseren Breiten noch nie vergeben haben. Wohl aber in China, Südamerika und den GUS-Staaten, also den verschiedenen Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Und wie es auf diesen Märkten ungebrochen beliebt ist, bezeichnet sie eine kleine Stufenhecklimousine.

Ganz anders in Europa, wo die Beliebtheit des Kofferraumbürzels sukzessive schwindet - das SUV ist das Format der Zeit. Weshalb der neue Peugeot 408 folgerichtig auch eines ist. Ein SUV-Coupé, um genau zu sein. Wie sich aus der Nomenklatur ableiten lässt, parkt es sich zwischen den kompakten 308 (4367 m Länge) und die Mittelklasselimousine 508 (4750 m Länge). Erste Teaserbilder eines getarnten Prototyps wurden nun veröffentlicht.

Der Peugeot 408 wird ein SUV-Coupé © PEUGEOT

Noch sind keine Details zu den Antrieben bekannt, aber diesbezüglich lohnt der Blick auf den kompakten Plattform-Kollegen 308 als Plug-in-Hybrid: Für den gibt es zum einen die Version mit einer Systemleistung von 180 PS, zum anderen die mit 225 PS. Beide Plug-in-Hybride haben eine Acht-Gang-Automatik, Frontantrieb, mehr als 60 Kilometer rein elektrische Reichweite und einen Lithium-Ionen-Akku mit einer Leistung von 102 kW an Bord.

Zudem könnte aus der Motorenpalette des 308 auch der 1,2-Liter-Turbobenziner mit 130 PS in der Ziehung sein. Da der Peugeot 308 2023 vollelektrisch an die Steckdose geht, besteht diese Option auch für den 408.