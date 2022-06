Cupra hat auf der IAA in München 2021 einen Vorgeschmack auf einen Elektro-Kleinwagen, der 2025 auf den Markt kommen soll. Jetzt nimmt der Urban Rebel bereits konkrete Formen an. Und hat zwei weitere Modelle im Windschatten.

Jetzt kann man es ja getrost zugeben: In der Autowelt sorgte Seat 2018 mit der Gründung seiner Tochtermarke Cupra eher für Stirnrunzeln. Eine auf sportliche Modelle spezialisierte Marke in Zeiten wie diesen? Kann das gutgehen? Ganz offensichtlich: Bis heute hat Cupra fast 200.000 Fahrzeuge ausgeliefert, wobei der Umsatz von 430 Millionen Euro im Jahr 2018 auf fast 2,2 Milliarden Euro im Jahr 2021 gestiegen ist. Damit wurden selbst die internen Erwartungen weit übertroffen. 2022 will Cupra sowohl seinen Absatz als auch seinen Umsatz verdoppeln.

Was vor vier Jahren mit auf Krawall gebürsteten Versionen von Seat Ateca und Leon seinen Anfang nahm, mündete schließlich in den ersten eigenständigen Modellen, dem Crossover Cupra Formentor und dem Kompakt-Stromer Born.

Drei neue Modelle bis 2025

Damit ist das Ende der Fahnenstange aber keinesfalls erreicht, wie die Spanier nun angekündigt haben: Bis zum Jahr 2025 sind drei neue Modelle angekündigt. 2024 soll die Stunde des vollelektrischen SUV-Coupés Tavascan schlagen, gefolgt von Kompakten-SUV Terramar (4,5 m Länge), der in unterschiedlichen Hybrid-Varianten (Plug-in mit bis zu 100 Kilometern Reichweite) zu haben sein wird. Letzterer läuft im ungarischen Győr Seite an Seite mit dem Audi Q3 vom Band und ist der Cupra-Ableger der Seat Ateca, der bereits für 2023 angesagt ist.

2025 wird es dann wieder spannend, denn da setzt Cupra einen Kleinwagen unter Strom. Der Urban Rebel - ob auch der Name in Serie geht, ist noch offen - steht auf der „MEB Small“-Plattform des Volkswagen-Konzerns, weshalb der Spanier viele technische Geschwister unter den anderen Marken haben wird. Im Gegensatz zu den bisherigen Stromern auf der ausgewachsenen MEB-Plattform werden sie grundsätzlich frontgetrieben sein.

Der Urban Rebel streckt sich auf eine Länge von 4,03 Meter (Breite 1,98 m, Höhe 1,58 m, Radstand 2,6 m), soll eine Leistung von bis zu 166 kW (226 PS) und eine Reichweite von bis zu 440 Kilometern haben. Der Sprint von 0 auf 100 km/h soll in 6,9 Sekunden im Kasten sein. Weitere technische Daten verraten die Spanier zu diesem Zeitpunkt noch nicht.