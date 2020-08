Facebook

Der neue VW Caddy kommt als Campingmobil © VOLKSWAGEN

Camping erlebt einen Boom. Nicht erst seit, aber noch stärker in Zeiten von Corona. Leichter kann man im Urlaub einfach nicht Abstand halten, als wenn man mit seinem eigenen „Haus“ unterwegs ist. Und deshalb wird es auch von der neuen Generation des Caddy wieder eine Camperversion geben, die VW Anfang September präsentieren wird.

Mit dem Heckzelt lässt sich der Wohnraum deutlich erweitern Foto © VOLKSWAGEN

So viel sei aber bereits verraten: Der kleine Bruder des VW-Bus-Ablegers California basiert auf der neuen, fünften Generation des Caddy. Das gilt auch für die Inneneinrichtung: So wurde zum Beispiel ein völlig neues Konzept für das Bett entwickelt. Es ist fast zwei Meter lang und besteht aus Tellerfeder-Elementen, wie sie auch in den Schlafstätten des California oder Grand California zum Einsatz kommen.

Die Campingstühle sind im Heck vertaut, das Bett ist knapp zwei Meter lang Foto © VOLKSWAGEN

Dank des 1,4 Quadratmeter großen Glasdachs kann man quasi sogar unter dem Sternenhimmel schlafen. Wer lieber morgens nicht durch die Sonne geweckt werden möchte, kann sämtliche Fenster inklusive des Glasdachs natürlich auch verdunkeln. Reisebegleiter unter der Motorhaube sind zwei Turbodiesel mit 75 und 122 PS sowie ein Turbobenziner mit 116 PS.

Modellvorstellung: VW Caddy Er ist traditionell einer der beliebtesten Lastenesel der Nation. Und hat mehr auf dem Kasten denn je. Dass der Caddy zum ersten Mal auf dem modularen Querbaukasten des Volkswagen-Konzerns steht, sieht man auf den ersten Blick an den neuen Proportionen. VOLKSWAGEN Der Caddy wird in der Nutzfahrzeugvariante als Kastenwagen mit geschlossenem Aufbau sowie als ziviler Hochdachkombi mit verglastem Fahrgastraum und bis zu sieben Sitzen angeboten. VOLKSWAGEN Es wird auch wieder zwei Radstände geben, wobei der kürzere länger ausfällt als bisher (2755 mm, plus 7,3 cm). VOLKSWAGEN Zudem ist der Caddy breiter (1855 mm, ein Plus von 6,2 cm) und länger (4501 mm, plus 9,3 cm). Das bedeutet natürlich: mehr Platz. VOLKSWAGEN Der Innenraum ist gespickt mit Errungenschaften des Konzernregals wie den digitalen Instrumenten, die an die Stelle der analogen Armaturen treten. Die Bildschirme der Infotainmentsysteme messen zwischen 6,5 und 10 Zoll. VOLKSWAGEN Der gute alte Drehschalter für das Licht hat ausgedient, stattdessen übernimmt das Tastenfeld für „Licht & Sicht“ links neben dem Lenkrad seine Rolle. Über die digitalen Touchflächen steuert man jetzt auch andere Funktionen. VOLKSWAGEN Den Alltag erleichtern optional die elektrischen Zuziehhilfen für die Schiebetüren und die Heckklappe, verschönert wird er von einem Panoramadach mit 1,4 m2 Fläche. VOLKSWAGEN Unter der höher sitzenden Motorhaube arbeiten Turbodiesel, die eine Leistungsspanne von 75 bis 122 PS abdecken. VOLKSWAGEN Wahlweise werden auch ein Turbobenziner mit 114 PS und eine Erdgasvariante verbaut. VOLKSWAGEN Sechs der 19 Assistenzsysteme sind komplett neu im Caddy: Dazu gehört der „Travel Assist“, der assistiertes Fahren über den gesamten Geschwindigkeitsbereich beherrscht und elektronische Helferlein zum Spurwechseln oder Ausparken. Oder der aus dem großen Transporter Crafter bekannte Anhängerassistent für einfacheres Rangieren. VOLKSWAGEN 1/10

Um die Alltagstauglichkeit abseits der kleinen Abenteuer beizubehalten, sind die Einbauten wie die Liegefläche herausnehmbar gestaltet. Im Heck verstaut sind die Campingstühle sowie der dazugehörende Tisch. Zwei Stautaschen lassen sich zum Beladen in die Wohnung mitnehmen. Im Fahrzeug befestigt dienen sie in den Ausschnitten der Heckfenster gleichzeitig als Sichtschutz. Und: Mit einem Heckzelt, das an das Auto anschließt, lässt sich der Wohnraum deutlich erweitern.