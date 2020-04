In vierter Auflage trifft der Audi A3 auf den ebenfalls neuen 1er BMW. Und ist ihm so ähnlich wie noch nie zuvor.

Der 1er BMW im Vergleich mit dem Audi A3 © BMW/AUDI

Eigentlich hätte es das große Jahr in der Kompakten werden sollen: Allen voran kommt der Urmeter Klasse, also die achte Generation des VW Golf, auf den Markt, der sich die Plattform mit seinen Konzernbrüdern Audi A3, Seat Leon und Skoda Octavia teilt. Auch der neue 1er BMW scharrt in den Startlöchern. Hätte, wie gesagt, denn die Coronakrise hat Produktions- und Marktstarts heillos auf den Kopf gestellt. Deshalb treten die neuen Nobelvertreter der Kompaktklasse, der 1er BMW und der Audi A3 Sportback, ersatzweise anhand der bisher veröffentlichten Daten zum ersten Duell an.