Das Einstiegsmodell in die Welt des Toyota Supra © TOYOTA

Der Begriff Einstiegsvariante stimmt im Falle des Supra 2,0 zwar, nur muss man hier ein wenig relativieren: Erstmals kommt der Nippon-Sportler zwar mit einem Vierzylinder unter der Haube auf den Markt. Das Zweiliter-Triebwerk mit Turboaufladung aus dem Hause BMW hat es aber dennoch faustdick unter dem Ventildeckel.

258 PS und 400 Newtonmeter Drehmoment stehen zur Verfügung, die den bei Magna in Graz gefertigten Zweisitzer in gerade einmal 5,2 Sekunden auf 100 km/h schnepfen lassen. Schluss ist bei 250 km/h, der Vollständigkeit halber angemerkt.

Dass der neue Basis-Supra aber auch aus sportlichen Erwägungen eine interessante Wahl ist, zeigt sich beim genaueren Studium der technischen Daten: So konnten im Vergleich zum Sechszylinder-Pendant 100 Kilogramm eingespart werden.

Modellvorstellung: Toyota Supra Die Legende ist zurück. Nach 17 Jahren ohne Supra im Programm, haben die Japaner auf der Autoshow in Detroit endlich das Tuch von der Neuauflage gezogen. „Ich möchte Ihnen meinen neuen besten Freund vorstellen“, sagt Boss Akio Toyoda. „Die neue Supra. Auch bekannt als das am besten gehütete Geheimnis der Autoindustrie.“ TOYOTA Und das stimmt: Selten hat ein Hersteller so einen Hehl um Präsentationstermin gemacht. Man merkt, dass das Projekt Toyoda persönlich am Herzen liegt: Immerhin hat er das Coupé selbst ausführlich auf der Nordschleife getestet. TOYOTA Jedenfalls: Chef-Ingenieur Tetsuya Tada hat sich für die klassische Form eines Frontmotors mit sechs Zylindern in Reihe, der die Hinterräder antreibt, entschieden. Ein Steckbrief, der Toyota und BMW 2012 zusammengeführt hat und aus dem der Z4 und die Supra gewachsen sind, die beide bei Magna-Steyr in Graz gebaut werden. TOYOTA Der Motor stammt als Bayern: Der aufgeladene 3-Liter-Benziner leistet 340 PS sowie ein Drehmoment von 500 Newtonmeter, die von einem Achtgang-Automatikgetriebe verwaltet werden. Eine Launch Control ermöglicht eine kraftvolle Beschleunigung mit maximaler Traktion aus dem Stand, die das Fahrzeug in lediglich 4,3 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigt. TOYOTA Motorsound, Ansprechverhalten, Schaltmuster, Dämpfung, Lenkung und das aktive Differenzial (serienmäßig in Österreich) werden angepasst, wenn der Fahrer den Sport-Modus wählt. Die Fahrzeugstabilitätskontrolle verfügt zudem über einen spezielle "Track"-Modus. Folgen soll ein Vierzylinder-Turbo mit 2 Liter Hubraum, der im Schwestermodell BMW Z4 197 PS leistet. TOYOTA Beim Design trauen sich die Japaner allerdings mehr als die Bayern: Die Proportionen schreien quasi Sportwagen und bürgen für eine optimale Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse. Ein optischer Höhepunkt ist das “Double-Bubble”-Dach. TOYOTA In Europa wird der Toyota GR Supra standardmässig mit leichten, aber hochfest geschmiedeten 19 Zoll Leichtmetallrädern mit abwechselnd schwarzen und polierten, schlanken Speichen ausgestattet. TOYOTA Im Cockpit lachte einen in Grundzügen der Bruder aus Bayern an: Das Head-up-Display, die Anzeigen und die Schaltwippen befinden sich alle direkt vor dem Fahrer, mit zusätzlichen Bedienelementen auf dem Dreispeichen-Lenkrad. Die digitalen Armaturen messen 8,8 Zoll. TOYOTA Eine asymmetrische Mittelkonsole bewirkt eine Trennung zwischen dem Fahrercockpit und der offener gestalteten Beifahrerseite. Das Bedienfeld für die Klimaanlage ist zentral angebracht, mit Memory-Touch-Schaltern für eine einfache Bedienung und einem 8,8 Zoll Multimedia-Display, welches per Touchscreen oder über einen Drehregler bedienbar ist. TOYOTA Die Sitze sind mit gepolsterten Wangen für einen optimalen Seitenhalt ausgestattet und die Kopfstütze ist in die Rückenlehne integriert. Je nach Ausstattung sind die Sitze in Leder oder einer Kombination aus Leder und Alcantara gehalten. Der Kofferraum nimmt mit 250 Litern das Gepäck für ein Wochenende zu zweit auf und kann bei Bedarf vergrößert werden, indem die Abdeckung einfach entfernt wird. TOYOTA 1/10

Der Vierzylinder sitzt zudem sehr weit hinten im Motorraum, sodass das optimale Gewichtsverhältnis zwischen den Achsen von 50:50 beibehalten werden konnte. Genau so wie das ideale Verhältnis zwischen Radstand und Spurweite für optimales Handling, nämlich 1,55.

Auch hier übernimmt die famose Achtgang-Automatik aus dem Hause ZF die Kraftübertragung an die Hinterachse und exklusiv für den „kleinen“ Supra gibt es obendrauf ein Performance-Paket, das neben einem Sperrdifferenzial adaptive Dämpfer, Brembo-Bremsscheiben und rot lackierte Bremssättel bereithält. Die Preise starten bei 55.900 Euro, das Performance-Paket gibt es für 2882 Euro dazu.

Und wer sich beeilt: Die exklusive "Fuji Speedway Edition" in Subzero Weißmetallic mit mattschwarzen 19-Zoll-Alurädern und roten Spiegelkappen wird ruck zuck vergriffen sein. Ganz Europa bekommt nämlich lediglich 200 Stück davon.