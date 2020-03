Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der etwas andere Supersportwagen Gumpert Nathalie © ROLAND GUMPERT

Gumpert? Da klingelt es doch, oder? Vielleicht sogar zwei Mal, wenn man sich schon zu den älteren Semestern zählt. Roland Gumpert nämlich war an der Entwicklung des Audi Quattro maßgeblich beteiligt und im Anschluss für viele Jahre der Teamchef des Ingolstädter Rallyeteams. Nach seinem Abgang war dem findigen Tüftler aber nicht nach Ruhestand, also konzipierte er mit dem Gumpert Apollo einen Sportwagen ganz nach seinen Vorstellungen: brutal, kompromisslos – und genau so zu fahren.