Der neue Škoda Octavia RS © SKODA

Es ist jetzt ziemlich genau 20 Jahre her, dass Škoda den ersten Octavia mit dem von Haus aus sportlichen Kürzel RS von der Leine gelassen hat. Das wird es natürlich auch von der kürzlich präsentierten vierten Generation des Bestsellers aus Mladá Boleslav geben – allerdings wird dabei nichts mehr sein wie es bisher war.

Die neue Auflage, die traditionell als Limousine und Kombi zu haben sein wird, kommt nämlich als Plug-in-Hybrid mit einer Systemleistung von 245 PS, was dem Antriebsstrang aus dem VW Golf GTE entspricht: einem 1,4-Liter-Turbobenziner (150 PS) und einem Elektromotor (85 kW), die gemeinsam ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmetern mobilisieren. Das Ganze wird von einem Doppelkupplungsgetriebe mit sechs Gängen an die Vorderräder übertragen.

Sportlicher Trimm im Innenraum Foto © SKODA

Der Lithium-Ionen-Akku (13 kWh) ist für eine rein elektrische Reichweite von bis zu 60 Kilometern gut. Hilft dem Octavia RS aber auch, in 7,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h zu sprinten. Für die sportliche Gangart sind auch die serienmäßige Progressivlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Lenkunterstützung und das Sportfahrwerk zuständig.

Auch der Kombi kommt als RS Foto © SKODA

Aufladen lässt sich der Akku an der haushaltsüblichen Steckdose oder einer Wallbox, knabbert aber an den sonst so feudalen Platzverhältnissen im Kofferraum: Bei der Limousine sind es 450 und beim Kombi 490 Liter – also jeweils 150 Liter weniger. Auch der Benzintank fasst mit 40 Litern fünf Liter weniger als bei Otto Normalverbrenner.

Modellvorstellung: Skoda Octavia Die vierte Generation des Skoda Octavia ist in allen Dimensionen gewachsen und bringt einen nochmals größeren Kofferraum mit. SKODA Mit 4689 Millimetern Länge überragt der Octavia als Combi – in Mlada Boleslav traditionell mit C geschrieben – seinen Vorgänger um 22 Millimeter. In der Breite hat er um 15 auf 1829 Millimeter zugelegt. Der Radstand liegt bei 2686 Millimetern. SKODA Warum hier zuerst vom Hinterlader die Rede ist? Er ist nicht weniger als der meistverkaufte Kombi Europas und bekommt deshalb zum ersten Mal in der Startaufstellung den Vorzug vor der Limousine. SKODA Die Garage kann man aber auch hier schon ausmessen: Sie streckt sich mit einem Plus von 19 auf 4689 Millimeter bei gleicher Breite wie das Schwestermodell. SKODA Die gewachsenen Abmessungen verraten es bereits – im Innenraum gibt es wieder ein Alzerl mehr Platz und das Volumen des Kofferraums ist beim Kombi auf 640 und bei der Limousine auf 600 Liter angewachsen. SKODA Fix ist auch, dass der Octavia auch wieder als hemdsärmeliger Scout und sportlicher RS an den Start geht. SKODA Äußerlich erkennt man den neuen Jahrgang an Heckleuchten mit LED-Technik. In der Top-Version sogar mit Matrix-System, das beim Fernlicht einzelne Segmente automatisch ausblendet, um den Gegenverkehr nicht zu blenden. SKODA Und zum Abschluss winken die im Volkswagen-Konzern derzeit überaus beliebten dynamischen Blinker. SKODA Die Aufstellung der Ottomotoren beginnt mit dem dreizylindrigen 1-Liter-TSI mit 110 PS und dem 1,5-Liter-Vierzylinder mit 150 PS. Wenn sie mit dem Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert sind (Standard ist eine manuelle Sechs-Gang-Box), ist ein Mild-Hybrid-System mit von der Partie. Stets mit Allrad und DSG tritt der 2-Liter-Benziner mit 190 PS an. SKODA Dieselseitig tritt ein aufgeladener 2-Liter auf den Plan. Und zwar mit 115, 150 und 200 PS – wobei man bei den stärkeren beiden auch Allradantrieb ankreuzen kann. SKODA Darüber rangiert der Plug-in-Hybrid bestehend aus einem 1,5-Liter-Benziner und einem Elektromotor mit einer Systemleistung von 204 und 245 PS, jeweils in Zusammenarbeit mit einem sechsstufigen Doppelkupplungsgetriebe. SKODA Zudem ist wieder eine bivalente Erdgasversion im Programm: Der 1,5 TSI mit 130 PS zieht seine Energie entweder aus drei CNG-Tanks 17,7 Kilogramm oder dem Benzintank mit 9 Litern Fassungsvermögen. SKODA Werfen wir einen Blick in den Innenraum: Das neue Lenkrad kommt jetzt mit zwei Speichen aus und auch die Mittelkonsole, die Türverkleidungen und die Instrumententafel wurden ganz neu entworfen. Der Bildschirm der digitalen Anzeigen hat eine Diagonale von 10 Zoll, genauso wie das zentrale Display in der Mitte des Armaturenbretts, über das sich auch die Klimaanlage bedienen lässt. SKODA Als erstes Modell von Škoda bekommt der Octavia ein Head-up-Display. Auch die Mittelkonsole wurde komplett aufgeräumt: Statt des bekannten Wählhebels bei Automatikversionen befindet sich ein neues Bedienmodul mit einer kleinen Wippe für die Auswahl der Fahrstufen. SKODA Weitere Extras: Die Infotainmentsysteme spielen von Streaming-Diensten für Radio und TV sowie drahtlose Smartphone-Einbindung alle Stückln. Analog aber angenehm sind die Sport- oder die rückenfreundlichen Ergo-Sitze, die beheizen, kühlen und auch massieren können. Zudem findet sich eine Drei-Zonen-Klimaanlage auf der Aufpreisliste. SKODA Neben dem Serienfahrwerk stehen zwei weitere Fahrwerke im Katalog Auswahl: ein Sportfahrwerk das 15 Millimeter tiefer liegt und eines für Schlechtwege, das 15 Millimetern mehr Bodenfreiheit bietet. Auf Wunsch gibt es auch eine adaptive Fahrwerksregelung. SKODA Kommen wir zu den alltagsfreundlichen „Simply Clever“-Lösungen, für die Škoda berühmt ist: Dazu zählt erstmals ein Schlafpaket, das auf der Rückbank zwei bequeme, größere Kopfstützen und eine Decke bietet. SKODA Neu sind auch ein verbessertes komfortabel nutzbares Netzpaket im Kofferraum sowie die automatische Rolloentriegelung im Kombi. Eine Multifunktionstasche unter der Gepäckraumabdeckung bietet weiteren Stauraum. SKODA Und schließlich zu den Assistenzsystemen: Eines unterstützt den Fahrer mit einer aktiven Verstärkung des Lenkmoments bei einer drohenden Kollision mit einem Fußgänger, Radfahrer oder anderen Fahrzeug dabei, durch ein kontrolliertes Ausweichen den Unfall im Idealfall zu verhindern. SKODA Der Ausstiegswarner zeigt dem Fahrer vor dem Öffnen seiner Tür an, wenn sich von hinten ein anderes Fahrzeug oder ein Radfahrer nähert. SKODA 1/20

Optisch schnell manchen den Octavia RS spezifische LED-Nebelscheinwerfer, diverse schwarze Akzente an der Karosserie, Heckspoiler und schwarze 18-Zoll-Leichtmetallräder (auch 19-Zöller sind zu haben), durch die rot lackierte Bremssättel lugen. Der Innenraum ist vornehmlich in Schwarz gehalten, das Lenkrad ist mit Leder, das Armaturenbrett mit Alcantara bezogen. Die Sportsitze tragen, wie auch das Lenkrad oder die Armlehnen rote Ziernähte.