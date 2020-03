Porsche steckt dem Trio Macan, Boxster und Cayman noch schnell das Leistungsabzeichen GTS an.

Das eilige SUV: Porsche Macan GTS © PORSCHE

Das Zähneknirschen ist unüberhörbar. Aber es ist, wie es ist: Auch Porsche kann sich dem Elektro-Zeitalter nicht entziehen – und schon gar nicht dem Diktat aus Wolfsburg. So geht mit dem Taycan gerade der erste Porsche-Stromer an die Dose, der nächste Elektriker wird dann der Macan in der nächsten Generation sein. Es ist beschlossene Sache, dass der Sportwagenbauer aus Stuttgart den klassischen Verbrennungsmotor ausmustert. Schon ab 2025 könnten drei Viertel der Verkäufe elektrifiziert sein. Ab 2027 sollte nur noch der 911er als Verbrenner auf die Straße dürfen.