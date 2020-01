Facebook

Der VW T-Cross hat jetzt bis zu 150 PS © VOLKSWAGEN

Sein erstes Jahr auf dem Markt hat das kleinste SUV aus Wolfsburg auf Anhieb auf Platz 4 der österreichischen Zulassungsstatistik abgeschlossen.

Jetzt hat die Baureihe einen neuen Häuptling: Die Rede ist vom VW T-Cross mit seiner bislang stärksten Motorisierung, einem 1,5-Liter-Benziner mit 150 PS. Das Drehmoment erreicht zwischen 1500 bis 3500 Umdrehungen sein Maximum von 250 Newtonmetern.

Damit saust das kleine SUV in 8,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und schließlich auf eine Höchstgeschwindigkeit von Tempo 200. Die Verwaltung der sieben Fahrstufen übernimmt ein Doppelkupplungsgetriebe. Beim Verbrauch pendelt sich der T-Cross im Bestfall bei 6,4 Litern auf 100 Kilometern ein.