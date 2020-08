Ja, wirklich, diesen Staubsauger gab es tatsächlich einmal in der Formel 1. Brabham brachte in der Saison 1978 den BT46A mit genau so einem Heckgebläse an die Startlinie zum Schweden-GP.

Offiziell hieß es, der Rotor diene nur der Motorkühlung. Nachdem Fahrer Niki Lauda aber nicht einfach nur gewann, sondern der Konkurrenz dank des Übermaß an Grip fast schon nach Belieben um die Ohren fuhr, schauten die Funktionäre einmal ein wenig genauer hin.

Brabhams Wunderwaffe wirbelte also nicht nur auf der Piste viel Staub auf, sondern auch bei der FIA. Nach einem Renneinsatz wurde das Gebläse verboten, sehr zum Missfallen des jungen Konstrukteurs. Sein Name: Gordon Murray.