Der aufgefrischte Renault Espace © RENAULT

Dass er nicht mehr vorsteuerabzugsberechtigt ist, hat dem Renault Espace in Österreich vom Thron der Großraumlimousinen gestürzt. Aber ihm global mit seiner Verwandlung zum Crossover das Leben gerettet. Überall fressen SUV den klassischen Vans die Marktanteile weg.

Aber zurück zum Espace, den die Franzosen gerade überarbeitet haben: Zu erkennen ist der neue Jahrgang an der neuen Frontschürze und einer über die gesamte Fahrzeugbreite verlaufenden Chromleiste. Je nach Ausstattung wären da noch die neuen LED-Matrix-Scheinwerfer: Wenn man mit Fernlicht unterwegs ist, schalten sie genau die Leuchtdioden ab, die den Gegenverkehr blenden könnten.

Im Cockpit prangt ein neues Infotainmentsystem Foto © RENAULT

In neuem Look präsentiert sich auch der Unterfahrschutz am Heck und neue Räder in der Größe von bis zu 20 Zoll. Newcomer auf der Liste der erhältlichen Lackierungen ist „Mangostan Rot“ - wahrlich keine schlechte Wahl.

Im Cockpit fällt zuerst das neue Multimediasystem „Easy Link“ ins Auge, das jetzt Navigations- und Software-Updates „over the air“ wie bei einem Smartphone erledigen kann.

Der nunmehr 9,3 Zoll große Touchscreen bringt eine neue Mittelkonsole mit sich, die bei der Gelegenheit auch ein zusätzliches, geschlossenes Ablagefach bekommt. Auch die Bedienelemente der Klimaautomatik zeigen sich optisch erfrischt. Unterhalb des scheinbar frei schwebenden unteren Mittelkonsole verbirgt sich jetzt ein Fach zum induktiven Laden von Smartphones. Und dann gibt es je nach Ausstattung auch noch digitale Armaturen im Format von 10,2 Zoll.

Bei den elektronischen Helfern haben die Franzosen ebenfalls tief in die Trickkiste gegriffen: Der Autobahn- und Stauassistent lässt den Espace auf mehrspurigen Straßen mit Fahrbahnmarkierungen im Rahmen gewisser Grenzen komplett übernehmen, beschleunigen, bremsen und selbstständig lenken.

Neu ist ebenfalls der Querverkehrswarner, das beim Rückwärtsausparken durch optische Signale in den Außenspiegeln vor Fußgängern und Fahrzeugen warnt, die von der Seite kommen. Außerdem erweitert der Notbremsassistenten sein Repertoire um die Fußgängererkennung sowie den Spurhalte-Warner um den Spurhalte-Assistenten, der korrigierend in die Lenkung eingreifen kann.