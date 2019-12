Facebook

Die neue Coupéversion des Mercedes GLE © DAIMLER

Das neue Mercedes GLE Coupé erscheint nach wie vor mächtig wie das Matterhorn. Die zweite Generation des 2325 Kilogramm schweren Premium-SUV ist nicht mehr ganz so kantig. Die Windschutzscheibe ist jetzt flacher, die Rücklichter sind schmäler als beim Vorgänger, beim Chrom wurde etwas gespart. Die AMG-Version hat keinen Diamantgrill, hier sind 15 vertikale Lamellen das sofortige Erkennungsmerkmal. So oder so: Das Coupé setzt dem GLE nach wie vor „das Sahnehäubchen“