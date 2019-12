Erste Testfahrt mit Mazdas erstem Elektroauto MX-30. Wir haben in der Hülle eines CX-30 schon einmal die Technik ausgeführt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mazdas erstes Elektroauto, der MX-30 © MAZDA

Er sieht zwar aus wie ein CX-30 – aber er hört sich nicht so an. Nein, es war und ist keine große Liebe zwischen Mazda und batterieelektrischen Autos. Tief im Inneren glauben sie an saubere Verbrennungsmotoren und die unterschiedlichsten Arten der Hybridisierung.