Opel frischt den Insignia auf © OPEL

Bei der Modellpflege des Opel Insignia spielt die Musik nicht beim Blech, sondern darunter. Zum Beispiel beim Augenaufschlag der neuen Scheinwerfer, in denen ab jetzt ausschließlich LED stecken. In der Topversion mit adaptivem Licht sind es 84 pro Einheit, deren Strahlen im Zusammenspiel mit der Frontkamera automatisch den Gegenverkehr ausblenden. Ihre Leuchtweite und Ausrichtung variiert aber auch je nach Fahrsituation und Umgebung.

Die neuen Lichtgestalten flankieren den jetzt breiteren, chromumrandeten Kühlergrill. Am Heck erkennt man die überarbeiteten Versionen von Limousine und Kombi an den ovalen Auspuffendrohren. Auch bei den Motoren soll sich etwas tun, aber was genau, das verraten die Rüsselsheimer erst im neuen Jahr.

Davon abgesehen wartet der Insignia mit einigen neuen technischen Gimmicks auf: Erstmals gibt es eine digitale Rückfahrkamera, die gemeinsam mit dem radarbasierten Rückfahrassistenten beim Ausparken vor querendem Verkehr warnt.