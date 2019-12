Facebook

Der neue Peugeot 2008 © (c) tibo

Es sind vielleicht nur rund 15 Zentimeter in der Länge (4,30 m) und ein ganzes Eck mehr beim Radstand (2,65 m): Aber die Eckdaten schenken dem 2008er insgesamt einen ganz neuen Charakter. Luftiger (Raumgefühl), voluminöser (Kofferraum 434 bis 1467 l, was ein kräftiges Plus ausmacht), bequemer (entschieden mehr Platz im Fond) - Peugeot bewegt sich mit dem 2008er schon Richtung 3008er.