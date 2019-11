Facebook

Der neue Audi RS Q8 © AUDI

Er ist das ganz große Q: Mit 600 PS, 800 Newtonmetern Drehmoment und einem Sprintwert von 3,8 Sekunden von 0 auf Tempo 100 krönt sich das SUV-Coupé RS Q8 zum Topmodell von Audis SUV-Familie.

Kraftquelle hinter den Werten, die sich auch ein Sportwagen noch mit Stolz an die Stoßstange heften könnte, ist der vier Liter große V8, dessen Vortrieb erst bei 305 km/h endet. So das optionale „Dynamikpaket plus“ angekreuzt wurde. Wenn nicht, sind es die obligatorischen 250.

Der Biturbo-Benziner hält auch danach Ausschau, keinen Ampelstart zu verpatzen – im wahrsten Sinn des Wortes. Das Mild-Hybrid-System kann nicht nur rekuperieren und segeln, es ist jetzt mit der Kamera-Sensorik an Bord vernetzt. Das bedeutet: Aus dem Stand heraus springt der Motor auch bei getretener Bremse an, sobald die Frontkamera detektiert, dass sich der Vordermann in Bewegung setzt. Darüber hinaus ist der V8 wo möglich als Vierzylinder unterwegs: Bei geringer bis mittlerer Last und Drehzahl salutiert die Hälfte der Brennräume ab.

Die dann immer noch mehr als ausreichende Leistung wird über eine Acht-Gang-Automatik und den Allrad auf den Asphalt gehievt. Damit der Hüne bei der Fahrdynamik mitreden kann, legt sich die Luftfederung mit geregelter Dämpfung auf Wunsch mitsamt einer elektromechanischen Wankstabilisierung gegen die Seitenbewegungen der Karosserie. Agilität verleiht dem Riesen die Allradlenkung.

Wer den RS Q8 nicht am V8-Sound erkennt, dem helfen die exklusive Kühlermaske und die schwarz glänzenden RS-Wabengitter auf die Sprünge, und die großen seitlichen Lufteinlässe. Die Radhäuser sind vorne um 10 und hinten um 5 Millimeter ausgestellt, um eine möglichst große Spurweite umzusetzen. Und: Es passen 22- und sogar 23-Zöller hinein.

Das Interieur dominiert serienmäßig Schwarz – vom Dachhimmel über die Sportsitze bis zur Auslegeware. Die beiden RS-Designpakete färben die Kontrastnähte an Kniepads, Lenkradkranz, Fußmatten, Wählhebel und die Ränder der Gurtbänder rot oder grau. Mittelkonsole, Wählhebel und Lenkrad sind stets in Alcantara ausgeführt. Dekoreinlagen in Carbon, grauer Eiche und Alu wären auch noch im Programm. Edel, edel.