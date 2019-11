Mit dem Seat Mii ist jetzt nach Skoda Citigo und VW Up auch der dritte Winzling aus Wolfsburg an die Dose gegangen. Aber beim Spanier bekommt man auch gleich das Bahnnetz dazu.

Seat elektrifiziert den Cityfloh Mii © SEAT

Ein Schuhlöffel in die Elektromobilität – nicht weniger soll der neue batteriebetriebene Ableger des Seat Mii sein. Herzstück des knapp 3,6 Meter langen Cityfohs ist der 32,3-kWh-Akku, der laut WLTP-Testverfahren Quell für eine Reichweite von bis zu 259 Kilometern ist.

Im reinen Stadtverkehr kann es der Spanier aber auch auf einen Aktionsradius von bis zu 358 Kilometer bringen. Je nachdem, wie stark man die Maximalleistung von bis zu 61 kW (83 PS) und 212 Newtonmeter Drehmoment beansprucht. Die Höchstgeschwindigkeit reicht mit 130 km/h für Abstecher auf die Autobahn.

An einer DC-Schnellladestation mit 40 kW Ladeleistung lässt sich die Batterie in nur einer Stunde auf 80 Prozent aufladen. Bei Anschluss an eine Wallbox mit Dreiphasenwechselstrom und einer Ladeleistung von 7,2 kW beträgt die Ladedauer etwa vier Stunden.

Seat Mii Electric Der Seat Mii Electric startet zu Preisen ab 17.190 Euro. Weil ein Stromer die Langstrecke nicht voll abdecken kann, gibt es eine „Österreichcard Classic“ der ÖBB im Wert von 1889 Euro für ein Jahr dazu.

So weit zu den inneren Werten, jetzt zu den Äußerlichkeiten: Da unterscheidet sich der Mii nur durch die Schriftzüge von seiner Verwandtschaft mit Verbrennungsmotor. In den Innenraum haben ein neu gestaltetes Armaturenbrett und Ambientebeleuchtung Einzug gehalten.

Als erstes Modell der Marke ist der Kleinste mit „Seat Connect“ ausgestattet: Eine Konnektivitätslösung, die Fernzugriff auf das Fahrzeug über eine Smartphone-App ermöglicht. So können Kunden zum Beispiel mit dem Programm „e-Manager“ den Ladevorgang planen und die Klimaanlage fernsteuern. Gleichzeitig bietet das System die Möglichkeit, während der Fahrt auf Musik, Radio und Navigationsdienste auf dem Smartphone zuzugreifen.