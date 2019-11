Facebook

Der Citroen C5 Aircross geht als Plug-in-Hybrid an die Steckdose © CITROEN

Die Marke mit dem Doppelwinkel bringt nächstes Jahr den ersten Vorboten der Elektrifizierung an die Steckdose. Und zwar den Citroën C5 Aircross in der neuen Version als Plug-in-Hybrid. Dessen rein elektrischer Aktionsradius liegt bei bis zu 50 Kilometern und 135 km/h, dann springt so oder so der Verbrenner in die Bresche. Dabei handelt es sich um einen Vierzylinder-Benziner, der 180 PS in die Zusammenarbeit mit dem Elektromotor einbringt.

Gemeinsam bringen sie es auf eine Systemleistung von 225 PS und 320 Newtonmetern Drehmoment, die von der Acht-Gang-Automatik an die Vorderräder geschickt werden. Das dynamische Duo erwirtschaftet einen Durchschnittsverbrauch von 1,7 Litern auf 100 Kilometern (39 g CO 2 /km).

Modellvorstellung: Citroën C5 Aircross Alles SUV bei Citroën. Von den Proportionen und Maßen her (Länge 4,50 Meter, Breite 1,84, Höhe 1,67) gehört der neue Citroën C5 Aircross dem C-SUV-Segment an. Wie schon beim C3 und beim C4 Cactus schützen seitliche Airbumps den unteren Karosseriebereich. Zu kaufen gibt es ihn ab Anfang 2019. CITROEN Und als erstes Fahrzeug der Marke wird er mit Plug-in Hybrid-Technologie PHEV e-AWD angeboten. Sie kombiniert einen Benzin-Verbrennungsmotor (200 PS) mit zwei Elektromotoren, die jeweils an der Vorder- und Hinterachse verbaut sind. Das bedeutet: endlich Allradantrieb im Hause PSA. CITROEN Mit einer Gesamtleistung von 300 PS ist der neue C5 Aircross das schnellste Serienmodell, das Citroën je gebaut hat. Vier Modi werden angeboten: rein elektrisch (Reichweite bis 60 Kilometer), Hybrid für lange Strecken ohne nachzuladen, kombiniert und 4x4. CITROEN Der Innenraum steht ganz im Zeichen des Wohlbefindens: Der lange Radstand von 2,73 Metern kommt dem Raumangebot zugute. Die Passagiere nehmen auf breiten Sitzen Platz, die vorderen sind beheizbar und mit Massagefunktion ausgestattet. CITROEN Das große Panoramadach lässt viel Licht hinein, zudem wird die Innenraumluft gereinigt. Als Premiere führt der C5 Aircross wieder eine Federung mit hydraulischem Anschlag ein. CITROEN Der C5 Aircross ist mit einem 12,3-Zoll-TFT-Bildschirm und einem 8-Zoll-HD-Touchscreen ausgestattet. Mit Citroën Connect Nav, dem neuen 3D-Navigationssystem mit Touchscreen und Echtzeit-Zugriff, können sämtliche Media-Funktionen, das Telefon und die Navigation per Sprache und Berührung gesteuert werden. CITROEN Dank Mirror Screen werden die Funktionen des Smartphones auf den 8-Zoll-Touchscreen übertragen. Es gibt auch eine kabellose Smartphone-Ladestation. CITROEN Mit einer Fußbewegung unter dem hinteren Stoßfänger lässt sich der Kofferraum öffnen. Der überzeugt durch quadratische, großzügige Abmessungen (482 Liter) und seine breite Öffnung. CITROEN Durch die Betätigung „Magic Handle“ lassen sich die Sitze mühelos von dem Kofferraum aus in der Konfiguration 1/3-2/3 zusammenklappen. So entsteht eine ebene Ladefläche. CITROEN Der Citroën bringt zahlreiche elektronische Helfer mit: Geschwindigkeitsbegrenzung durch Verkehrsschildererkennung, einen Fernlichtassistent, eine autonome Bremsfunktion, einen Tempomaten der selbstständig bis zum Stillstand Abstand hält, oder einen Spurassistenten, der im Bedarfsfall gegenlenkt. CITROEN 1/10

Diverse Fahrmodi verdeutlichen die Spielarten, die der Antrieb beherrscht: In der Einstellung ZEV ist das SUV rein elektrisch unterwegs, bis ihm der Saft ausgeht. Die Funktion „ë-Save“ sorgt dafür, dass primär der Benziner zum Einsatz kommt, und die elektrische Energie für eine spätere Stadtfahrt gespart wird.

Im Hybrid-Modus entscheidet das Auto, welches Zusammenspiel gerade am effizientesten ist. Und im Programm „Sport“ spannen beide Motoren die Muskeln an. Wählt man „Brake“, dann verlangsamt der C5 Aircross während der Fahrt, ohne dass der Fahrer dafür auf das Bremspedal treten muss. Man kommt also in den meisten Situationen nur mit dem Gaspedal aus.

Modellpflege: Citroën C4 Cactus Citroën hat dem C4 Cactus einen Boxenstopp inklusive gründlicher Überarbeitung verordnet. Zum Beispiel die breitere Frontpartie, neu modellierte Flanken und das Heck mit LED-Rücklichtern mit 3D-Effekt. Die charakteristischen Airbumps im neuen, schlankeren Design bilden eine Art Schutzgürtel an den Türen. CITROEN Von den Außenmaßen her (Länge 4,17 m, Breite 1,71 m) kehrt der neue C4 Cactus in die Welt der Kompaktlimousinen zurück. Der Radstand von 2,60 Metern bürgt für ein ordentliches Platzangebot. CITROEN Dank verschiebbarer Rückbank in der Konfiguration 1/3-2/3 variiert das Kofferraumvolumen von 358 bis 1170 Liter, wenn die Sitze zusammengeklappt sind. CITROEN Seiner Maxime des Weglassens ist der Franzose im Innenraum treu geblieben: Der serienmäßige Sieben-Zoll-Touchscreen umfasst alle Bedienelemente. CITROEN Dafür gibt es zahlreiche Ablagen: Auf der Beifahrerseite erstreckt sich beispielsweise das große, geschlossene Top-Box-Handschuhfach. Das Panoramadach mit hoher Wärmeschutzfunktion lässt Licht, aber keine Hitze herein. CITROEN Es gibt drei neue Innenraumausstattungen (Metropolitan Red, Wild Grey, Hype Red) und die neuen „Advanced Comfort“-Sitze als Weltpremiere. CITROEN Der C4 Cactus wird mit dem Dreizylinder-Turbobenziner PureTech 130 Stop&Start mit Sechsgang-Schaltgetriebe angeboten. Die Variante mit 110 PS ist wahlweise an ein Schaltgetriebe oder ein Sechsgang-Automatikgetriebe gekoppelt. Die Basisversion bringt 82 PS und ein Schaltgetriebe mit. CITROEN Zur Markteinführung tritt dieselseitig der BlueHDi mit 100 PS an. Im Herbst 2018 folgt eine Version mit 120 PS und Sechsgang-Automatikgetriebe. CITROEN Die Vordersitze und die Rückbank sind mit einem um 15 Millimeter dickeren Schaum gepolstert. Breite Sitze und Lehnen, verstärkter Halt, Höhenverstellung auf Fahrer- und Beifahrerseite und eine verstellbare Lendenwirbelstütze machen es den Passagieren bequem. CITROEN Der C4 Cactus bietet 31 Außenvarianten, zwölf Assistenzsysteme und drei Konnektivitätstechnologien. Zudem führt er als Europapremiere die Federung mit progressivem hydraulischem Anschlag ein. CITROEN 1/10

Die 13,2-kWh-Batterie sitzt unter der Fahrgastzelle und lässt den Kofferraum mit einem Volumen von 460 bis 600 Litern glänzen. Unter dem doppelten Kofferraumboden lassen sich die Ladekabel leicht verstauen.

Zudem ist der C5 als Hybrid mit ein paar speziellen Details ausstaffiert, wie zum Beispiel dem randlosen Innenspiegel: Fährt das SUV im rein elektrischen Modus, leuchtet unter dem Innenspiegel eine blaue Kontrolllampe auf, die auch von außen sichtbar ist. Die gesetzlich vorgeschriebene Klangsignatur ist im Innenraum nicht zu hören − dort steht der Komfort im Vordergrund. Etwa bei den breiten, fauteuilartigen Sitzen, die gemeinsam mit dem kommoden Fahrwerk für feine Fortbewegung sorgen.

Modellvorstellung: Citroën C3 Aircross Der Citroën C3 Aircross misst in der Länge 4,15, in der Breite 1,76 und in der Höhe 1,64 Meter. Die für die Marke typische Lichtsignatur mit ihren zwei Ebenen schafft eine charakterstarke Frontpartie. Und natürlich bringt er auch eine erhöhte Karosserie (20 mm mehr als beim C3), eine hohe Sitzposition, große Räder und Kotflügelverbreiterungen mit. Fröhlich sind die farbigen Akzente an der Dachreling und an den hinteren Seitenscheiben. CITROEN Der C3 Aircross soll ein ganz persönlicher Reisebegleiter sein und bietet die Wahl zwischen 90 Außenvarianten, darunter vier Dachfarben und vier Style-Pakete. Dazu kommen noch fünf verschiedene Looks im Innenraum. CITROEN Die breiten Sitze im loungeartigen Innenraum bieten hohen Komfort, der Franzose rühmt sich bei der Kopffreiheit mit dem „Best in Class“-Wert und lässt mit dem fast einen Meter langen Panorama-Schiebedach viel Licht herein. Dank des Radstands von 2,60 Metern kommt ein großzügiger Knieraum im Fond hinzu. CITROEN Die Sitze lassen sich in der Konfiguration 1/3-2/3 zusammenklappen, die Rückbank lässt sich zweiteilig um 150 Millimeter längs verschieben, den Beifahrersitz kann man zusammenklappen, um Gegenstände bis zu einer Länge von 2,40 Metern zu transportieren und der Kofferraum fasst 410 bis 520 Liter. CITROEN Sind die Sitze zusammengeklappt, beträgt das maximale Kofferraumvolumen 1289 Liter. Die Gepäckabdeckung lässt sich hochkant hinter der Rückbank verstauen, um den Transport von hohen Gegenständen zu erleichtern. Sind die Lehnen zusammengeklappt, entsteht dank doppeltem Kofferraumboden eine ebene Ladefläche. CITROEN Da es im PSA-Konzern bekanntlich keinen Allrad gibt, bekommt der Frontriebler mit der kompetenten Traktionskontrolle Grip Control und dem Bergabfahrassistenten namen „Hill Assist Descent“ elektronische Steigeisen. Der Fahrer kann zwischen fünf Modi wählen: Standard, Sand, Gelände, Schnee und „ESP Off“. CITROEN Zwei Dieselmotoren stehen zur Wahl: der BlueHDi 120 mit manuellem Sechsgang-Schaltgetriebe und der BlueHDi 100 mit manuellem Fünfgang-Schaltgetriebe. Als leistungsstärkste Variante wird ein Benziner mit 130 PS und manuellem Sechsgang-Schaltgetriebe angeboten. Die schwächere Version mit 110 PS ist wahlweise an ein Fünfgang-Schaltgetriebe oder an das Sechsgang-Automatikgetriebe gekoppelt. Den Einstieg bildet ein Ottomotor mit 82 PS und manuellem Fünfgang-Schaltgetriebe. CITROEN Soviel zur Hardware, jetzt zur Software: Ein Head-up-Display projiziert die wichtigsten Fahrinformationen auf eine transparente Lamelle direkt im Sichtfeld des Fahrers. Über einen 7-Zoll-Touchscreen können die Klimaanlage, das Radio, das Telefon und die Navigation gesteuert werden. CITROEN Dazu gibt es eine Rückfahrkamera, einen Assistenten zum Einparken, zum Spurhalten, für den Toten Winkel, für das Fernlicht oder ein Notbremssystem, das Gefahrensituationen erkennt und selbstständig bremst, um einen Zusammenstoß mit mobilen (von 5 km/h bis 85 km/h) oder feststehenden (bis 80 km/h) Hindernissen oder auch mit Fußgängern (bis 60 km/h) zu vermeiden. Auf Basis von Verkehrsschildererkennung bietet der C3 Aircross einen Geschwindigkeitsbegrenzer und das SUV überwacht, wie aufmerksam sein Fahrer ist und schlägt ihm, wenn nötig, eine Pause vor. CITROEN 1/9

Der Tankdeckel ist an der rechten Seite der Karosserie, der Ladeanschluss an der linken angebracht: An einer Haushaltssteckdose benötigt die Batterie eine Nacht, um aufgeladen zu werden. An einer verstärkten 14-Ampere-Steckdose erfolgt das vollständige Nachladen innerhalb von vier Stunden, an einer Standard-Steckdose innerhalb von sieben Stunden. An der Wallbox mit 32-Ampere-Anschluss, die zum Kauf oder zur Miete angeboten wird, beträgt die Ladezeit weniger als drei Stunden.