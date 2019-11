Facebook

Modellpflege für den Toyota C-HR © TOYOTA

Toyota legt bei seinem kleinen Crossover C-HR in Sachen Hybrid nach: Den bestehenden Doppelherzantrieb mit 1,8-Liter-Benziner haben sich die Japaner zur Brust genommen: Er leistet 122 PS und stellt einen Schnittverbrauch von 3,8 Litern (110 g CO 2 /km) in die Auslage.

Ein Scherflein drauf legt der jetzt der 2-Liter – bereits bekannt aus dem Corolla –, der 184 PS und 4 Liter (119 g CO 2 /100 km) unter einen Hut bekommen soll. Der nicht elektrifizierte 1,2-Liter-Turbobenziner bleibt als Einstiegsmotorisierung erhalten.

Optisch erkennt man den neuen Jahrgang an gestraffter Front und Heck, wo die neuen Scheinwerfer jetzt mit LED-Technologie erstrahlen: Vorne sind Tagfahrlicht und Blinker jetzt in einer Leuchteinheit zusammengefasst, am Heck sind die neu gezeichneten Kombileuchten durch einen glanzschwarz lackierten Spoiler verbunden.

Im Cockpit hat die neueste Generation von Toyotas Multimediasystem Einzug gehalten, das volle Smartphone-Integration via Apple Carplay und Android Auto ermöglicht.