Seat wird am 19. November einen Elektroroller vorstellen, der das vierrädrige Angebot der spanischen Marke ab 2020 ergänzen soll.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erstes Bild des neuen Elektrorollers von Seat © SEAT

Wer sagt, dass bei vier Rädern Schluss ist? Mit der Präsentation eines Prototypen seines ersten Elektrorollers fokussiert Seat die urbane Mikromobilität. Das Leichtkraftrad der Klasse mit 125 Kubikzentimetern Hubraum, wie das im Amtsdeutsch so schon heißt, ist in Zusammenarbeit mit dem in Barcelona ansässigen E-Roller-Hersteller namens Silence entstanden. Ab 2020 soll das Zweirad sowohl für Privatkunden als auch für Sharing-Flotten verfügbar sein.

Die spanische Marke gibt derzeit Vollgas beim Vollziehen des Wandels vom reinen Autobauer zum Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen. Vor diesem Hintergrund stellt das Unternehmen in Spanien bereits den Carsharing-Service „Respiro“ bereit und bietet mit dem SEAT eXS Kick-Scooter einen vollelektrischen Tretroller an, der über das Start-up-Unternehmen UFO ebenfalls bei Sharing-Diensten zum Einsatz kommt.