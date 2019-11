Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Captur wurde elf Zentimeter länger und zwei breiter © RENAULT

Das sind große Fußstapfen, in die der neue Renault Captur hineinwachsen soll. Das Vorgängermodell hat sich weltweit mehr als 1,2 Millionen Mal verkauft. Also, was haben die Franzosen gemacht, damit dem Schlager ein Hit folgt? Einmal an Größe zulegt! Das kleine SUV ist in der Länge um elf und in der Breite um zwei Zentimeter gewachsen.