Es sind unterschiedliche Wege, die die Autohersteller beim Thema Elektrifizierung beschreiten: Die einen rufen für ihre Stromer völlig neue Baureihen ins Leben, die anderen setzten bestehende Modelle unter Spannung. Für letztere Variante hat sich auch Volvo entschieden und mit dem kompakten SUV XC40 mit dem Beinamen „Recharged“ das erste vollelektrische Fahrzeug der Marke präsentiert.

In den nächsten fünf Jahren wollen die Schweden jedes Jahr ein vollelektrisches Auto vorstellen. Ob mit vollelektrischem Antrieb oder Plug-in-Hybridsystem: Alle über ein Kabel aufladbaren Volvo Fahrzeuge tragen in Zukunft die Bezeichnung „Recharge“.

Obwohl er die Karosserie seiner Geschwister mit Verbrennungsmotor trägt, ist er am geschlossenen Kühlergrill sofort als Elektroauto zu erkennen. Und auch der Offroad-Look kommt nicht von ungefähr: Der Stromer hat nämlich einen Elektromotor pro Achse und somit Allradantrieb. Gemeinsam spulen sie 300 kW (408 PS) ab.

Die 78-kWh-Batterie soll nach dem WLTP-Zyklus für eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern gut sein. Mit dem Akku im Bauch bringt es der XC40 auf ein stattliches Gewicht von mindestens 2150 Kilogramm. An einer Schnellladestation kann der Energiespeicher in 40 Minuten zu 80 Prozent aufgeladen werden. Die Produktion startet im Herbst 2020.