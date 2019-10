Facebook

Eine Fahrt ins Grüne – der Taycan leistet bis zu 761 PS © PORSCHE

Geht es Ihnen auch so?! Wird Ihr Glaube an die Elektromobilität von vielen Zweifeln begleitet? Sie wissen schon - die Reichweite, die Lademöglichkeiten, der Ladevorgang ... Aber all das war nach der „ersten Ausfahrt“ im neuen Porsche Taycan wie weggeblasen. Die Zukunft ist doch schon da, die Verbrenner-Fans dürfen sich reumütig zeigen! Die Bekehrung erfolgte in diesem Fall in nur 2,8 Sekunden.