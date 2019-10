Facebook

Der neue Peugeot 208 startet mit drei Antriebsarten © PEUGEOT

Peugeot-Chef Jean-Philippe Imparato bringt es auf den Punkt: „Wir wandeln uns gerade von einer kunden-orientierten Industrie zu einer von Regulativen getriebenen Industrie.“ Im Klartext heißt das: Die europäische 95-Gramm-CO 2 -Flottenverbrauchs-Vorgabe für die Hersteller verändert die Branche tief greifend. Von den Händlern, die Elektrofahrzeuge verkaufen müssen, damit der Hersteller keine CO 2 -Strafe zahlen muss, bis zum Kunden, der ob der volatilen politischen Lage (Diskussion um Fahrverbote in Deutschland etc.) bei der Kaufentscheidung fast zwangsläufig in einen Gewissenskonflikt kommen muss.