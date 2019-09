Facebook

Ein Vorgeschmack auf den kommenden 4er BMW © BMW

BMW ist gerade dabei, dem Wort Kühlergrill eine völlig neue Dimension zu verleihen. Zumindest, was dessen Größe angeht. Beim Showcar Concept 4, das nicht nur dem Namen nach einen Ausblick auf die nächste 4er-Reihe geben soll, erstrecken sich die traditionellen Doppelnieren inzwischen über die gesamte Höhe der Front.

Und weil dort jetzt jede Menge Platz ist, sitzen im Lüftungsgitter horizontale Zierelemente. Die monumentalen Nieren werden flankiert von angewinkelten LED-Scheinwerfern. Davon abgesehen beschwört die Studie die klassischen Vorzüge eines Coupés mit gestreckter Motorhaube, langem Radstand, coupierter Dachlinie, kurzen Überhängen und muskulöser Schulterpartie.

Einen zweiten Blick sind die zweiteiligen Seitenspiegel wert, deren unterer Teil aus poliertem Aluminum besteht. Und die Fünf-Speichen-Räder in der Größe von 21 Zoll. Die LED-Leuchten am Heck bestehen aus nur einem Lichtleiterelement in L-Form. Eine prominente Diffusor mit vertikalen Finnen beherbert die beiden Endrohre.