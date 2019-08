Facebook

Audi zeigt die Studie eines Elektro-Offroaders © AUDI

Was das Thema Elektromobilität angeht, sind die Ingolstädter lange auf der Bremse gestanden. Aber inzwischen hat sich der gesamte Volkswagen-Konzern auf eine Strom-Strategie eingeschworen und da zieht natürlich auch die Marke mit den vier Ringen mit. Mit dem großen SUV e-tron quattro haben sie bereits ein Modell im Schauraum, es folgen ein kleinerer Crossover und eine Limousine.

Und natürlich hat auch die Designabteilung den Auftrag, den Gedanken der elektrischen Fortbewegung mit dem des autonomen Fahrens zu verknüpfen. Das tun die Bayern nun seit 2017 konsequent mit Showcars, von denen auf der IAA in Frankfurt das vierte zu sehen sein wird. Es zeigt die Vision eines batteriebetriebenen Offroaders mit gegenläufig öffnenden Türen und freistehenden Stollenreifen.