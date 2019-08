Facebook

Der Porsche Cayenne als Plug-in-Hybrid © PORSCHE

Wie kann man einen Marktstart besser einläuten als mit einem Rekord. Auch wenn es sich im Fall des Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid um eine eher ungewöhnliche Bestzeit handelt. Im Rahmen von Dreharbeiten umrundete der Stärkste unter den großen SUV die in Planung befindliche, teils noch unbefestigte Gesamtstrecke des schwedischen Gotland Ring in handgestoppten 3:51 Minuten. Der Clou daran: Während die 3,2 Kilometer lange Nordanbindung des Gotland Ring bereits asphaltiert und in Betrieb ist, wurden die 4,2 Kilometer des Südteils bislang nur geschottert.

Aber nun zum Kern der Sache: dem neuen Topmodell der Cayenne-Baureihe. Das ist, wie schon in der Panamera-Familie ein Plug-in-Hybrid mit einer Systemleistung von 680 PS aus dem Zusammenspiel eines V8-Benziners mit vier Litern Hubraum und einem in die Acht-Gang-Automatik integrierten Elektromotor. Bereits knapp über Leerlaufdrehzahl liegt das gemeinschaftlich erwirtschaftete Drehmoment von 900 Newtonmetern an. Sowohl der „normale“ Cayenne als auch die Coupé-Version stürmen derart befeuert in 3,8 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 295 km/h.

Die elektrische Maschine übernimmt im Fahrmodus „E-Power“ bis zu einer Geschwindigkeit von maximal 135 km/h alleine den Vortrieb und kann in den übrigen, über das serienmäßige Sport Chrono-Paket anwählbaren Modi („Hybrid Auto“, „Sport“ und „Sport Plus“) für einen zusätzlichen Leistungsschub genutzt werden. Strapaziert man diese Werte nicht, schaffen die Zuffenhausener eine rein elektrische Reichweite von bis zu 40 Kilometern. Im absoluten Bestfall liegt der Schnittverbrauch bei 3,7 Litern beziehungsweise 18,7 kWh.

Die Lithium-Ionen-Batterie ist unterhalb des Laderaumbodens platziert und hat eine Kapazität von 14,1 kWh. Binnen 2,4 Stunden ist sie mit dem serienmäßigen 7,2-kW-Lader über einen 400-Volt-Anschluss vollständig geladen. An einer herkömmlichen Haushaltssteckdose dauert der Ladevorgang sechs Stunden. Der Cayenne Turbo S E-Hybrid ist ab 176.022 Euro erhältlich, das Coupé kostet ab 179.841 Euro.