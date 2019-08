Facebook

Der BMW 225xe Active Tourer hat jetzt mehr elektrische Reichweite © BMW

Zwar macht die Batteriezellen-Technologie keine Quantensprünge, aber es gelingt, immer mehr Reichweite aus den Akkus herauszukitzeln. So jetzt geschehen beim BMW 225xe Active Tourer: Sein Lithium-Ionen-Akku bringt es bei unveränderten Abmessungen jetzt auf einen von 7,7 auf 10,0 kWh gesteigerten Brutto-Energiegehalt. Damit wächst der rein elektrische Aktionsradius des Plug-in-Hybrids auf Werte zwischen 55 und 57 Kilometer.

Der Doppelherz-Hybrid-Antrieb besteht aus einem 1,5 Liter großen Dreizylinder-Turbobenziner mit 136 PS, dessen Kraft über eine Sechs-Gang-Automatik an die Vorderräder übertragen wird, und einem 65 kW (88 PS) starken Elektromotor, der die Hinterachse antreibt. Das ergibt bei Bedarf Allradantrieb.

Die Kraft der beiden Aggregate summiert sich zu einer Systemleistung von 224 PS, das maximale Systemdrehmoment beträgt 385 Newtonmeter. Der Verbrenner kommt auf einen Durchschnittsverbrauch von 1,9 Liter (42 g CO 2 /km), der kombinierte Stromverbrauch beläuft sich auf 13,5 kWh je 100 Kilometer.

Der Ladeanschluss befindet sich unter einer separaten Klappe auf der vorderen linken Seitenwand des Fahrzeugs und kann mit dem serienmäßigen Ladekabel an herkömmlichen Haushaltssteckdosen mit Energie versorgt werden. Auf diese Weise kann die Batterie in rund fünf Stunden vollständig geladen werden. An einer Wallbox dauert es 3:15 Stunden. Die Batterie ist unterhalb der Fondsitzbank untergebracht, weshalb der Laderaum trotzdem 400 bis 1350 Liter fasst.

Mit dem vorausschauenden Energiemanagement ist man immer möglichst effizient unterwegs, weil es bei der Steuerung des Betriebsmodus unter anderem Navigationsdaten nutzt. Natürlich kann das auch der Fahrer über die Modi „Sport“, „Comfort“, „Eco Pro“ oder „eDrive“ beeinflussen.

Wenn man rein elektrisch unterwegs ist, erklingt der akustische Fußgängerschutz: Bei Geschwindigkeiten von bis zu 30 km/h wird über ein Außenlautsprechersystem ein Sound generiert, der andere Verkehrsteilnehmer auf das sich nähernde Fahrzeug aufmerksam macht, ohne den Akustik-Komfort der Insassen zu beeinträchtigen.